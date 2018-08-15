Затягивание сроков создания ТОР в Северске заставило уйти одного из потенциальных резидентов

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Один из потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) в городе Северск Томской области решил строить завод в другом регионе из-за затягивания сроков создания площадки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра Северска Григория Шамина.

«К сожалению, один потенциальный резидент уже ушел. Было 18 проектов, осталось 17. Работа по ТОР продолжается, с нашей стороны и со стороны области все шаги предприняты. Мы ждем решения конфликтной комиссии правительства РФ, которое сведет к единой позиции мнения Минюста и Минэкономразвития», — сказал Григорий Шамин.

Так, Северск лишился проекта «Фарма» по производству субстанций гепарина и готовых лекарственных форм, в России этот препарат не производится.

«Они (ФМБА России — прим.ред.) хотели строить не под Казанью, а у нас. Но теперь глава компании реализует свой проект в Татарстане», — пояснил Григорий Шамин.

Как сообщалось, создать ТОР «Северск» власти Томской области пытались еще в 2016 году, однако это не удалось сделать из-за юридической неразрешенности: город Северск одновременно имеет статус и моногорода, и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Создавать ТОР в моногородах и ЗАТО закон позволяет, но не предусматривает случая, когда город одновременно имеет оба статуса. Госдума утвердила соответствующие поправки в закон о ТОРах в ноябре 2017 года.

Предполагалось, что ТОР будет создана в начале 2018 года, однако сроки неоднократно переносились.

Территориально власти Томской области предлагали сформировать в Северске две площадки ТОР: внутри охраняемого периметра закрытого города, в том числе на площадях Сибирского химкомбината, и вне его. По оценкам региональных властей, ТОР в Северске позволит привлечь в течение 10 лет 12,9 млрд рублей частных инвестиций.

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