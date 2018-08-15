Десятиклассников трудоустроили в томскую IT-компанию ENBISYS

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Подростки приступили к работе в компании ENBISYSс 1 августа в рамках проекта «IT-старт», сообщает департамент труда и занятости населения Томской области.

В компании школьников обучают основам программирования: цикличным алгоритмам, обработке неупорядоченных данных, функциям, верстке адаптивных макетов с использованием Flexbox, использованию CSS-фрэймворков, основам статистики и теории искусственных нейронных сетей.

«За каждым подростком закреплен наставник. Наставники составили программы обучения, подготовили для десятиклассников материалы. У подростков есть план обучения, и до конца месяца они должны его выполнить. По школьникам видно, что они заинтересованы IT-сферой, знают, где получать информацию — много слышали, видели и читали, имеют первичное представление об отрасли», — рассказала HR-специалист компании ENBISYS Ольга Гриценко.

Напоминаем, в рамках IT-старта подростки прошли полный цикл трудоустройства. Специально для компаний школьники сделали резюме — их посмотрели HR-специалисты SibEDGE и ENBISYS. Выяснилось, что десятиклассники уже работали с несколькими языками программирования: С++, Python, Java, Pascal ABC.

В сентябре в рамках проекта стартует квест для учащихся 8 классов — дети будут работать с инструментами digital publishing, снимать видеоролики, знакомиться с томскими компаниями, рисовать портреты руководителей. Также осенью стартуют открытые лекции с «айтишниками». Итогом проекта станет хакатон, который пройдет на конференции «Город IT» — команды школьников будут решать задачи, связанные с программированием.

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