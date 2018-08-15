В Томске загорелось здание, в котором открывались «Сибирские блины»

15 августа 2018 / Томский Обзор

Сегодня, 15 августа, в Томске загорелось здание на пр.Ленина, 22, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 13.42. В результате пожара обгорел утеплитель на площади около 5 кв.метров. В 14.00 пожарные завершили проливку. Для ликвидации возгорания привлекались 3 единицы техники и 9 человек.

Как сообщают очевидцы, возгорание возникло после того, как работники пытались приварить вывеску к сайдингу.

«Надо сказать, что ребятам очень повезло: здание имеет деревянные перекрытия, и, дойди огонь до них, потушить пожар было бы невозможно», — отметил очевидец.

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