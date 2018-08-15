Массовая драка в центре Томска стала поводом для возбуждения уголовного дела

15 августа 2018 / Томский Обзор

Полиция Томска устанавливает участников конфликта с участием нескольких человек, который произошел вечером 10 августа на проспекте Ленина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По факту причинения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в рамках которого установит обстоятельства конфликта и его участников», — говорится в пресс-релизе.

В видеоролике, из-за которого полиция сначала начала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело, видно, что несколько мужчин дерутся на проезжей части у здания по проспекту Ленина, 111 в Томске, которое располагается недалеко от здания областной администрации. Во время драки один из мужчин лежит на дороге, слышны женские крики.

Очевидцы в соцсетях уточняли, что конфликт произошел между посетителями кафе.

Тэги/темы: