На томском «Празднике топора» турецкий гончар сделает чашу ногами

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В составе жюри конкурса керамистов «Глиняный сказ», который состоится в рамках XI международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», будет работать мастер-гончар из Турции Ахмет Ташхомджу, чья работа занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, именитый мастер был участником различных международных выставок, в том числе выставки Gafa (Кёльн, Германия), руководил организацией международных конкурсов гончаров в Измире (Турция). В 2013 году при поддержке Фонда культуры и искусства Измира сделал самую большую в мире вазу высотой 5,5 метра и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

На фестивале «Праздник топора» Ахмет Ташхомджу проведет два мастер-класса для профессионалов — по технике декорирования «табачный ангоб» и технике нерикоми, которую называют «агатовая керамика» за сходство рисунка с узорами агата. Кроме того, посетители гончарной площадки смогут увидеть, как мастер изготавливает чашу на гончарном круге ногами.

На межрегиональном конкурсе керамистов «Глиняный сказ» свое искусство будут демонстрировать 30 мастеров из Белоруссии, Узбекистана, Армении и 11 регионов России — Новосибирской, Курганской, Тюменской, Омской, Кемеровской, Свердловской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай и Тыва.

В числе конкурсантов также гость из Омска Андрей Задерий, в 2000 году признанный «Лучшим гончаром России». Мастер один из немногих в нашей стране владеет техникой изготовления музыкальных инструментов, а именно глиняных флейт — окарин, производит «огненные скульптуры» (процесс открытия скульптуры совпадает с процессом их обжига).

В номинации «Кружи кружало» участники представят гончарные изделия, в номинации «Наши руки не для скуки» будут на месте лепить и обжигать скульптуры. По итогам конкурсов победителям вручат членский билет Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.

В рамках конкурса будет организован мастер-класс по подглазурной росписи в стиле Богашевского завода. Выполняя конкурсные задания, гончары распишут крынки, а мастера ручной лепки — изразец.Также состоится лекция на тему «Кулайская культура», прослушав которую, гончары изготовят копию исторического гончарного сосуда Кулайской культуры, а мастера ручной лепки — объемную работу.

XI международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» традиционно пройдет в сельском парке «Околица» с 21 по 26 августа и объединит пять конкурсов — среди мастеров по работе с деревом, берестой, кузнецов, керамистов (гончаров) и печников.

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