В выходные в Томске перекроют движение по пр.Фрунзе

16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

С пятницы по воскресенье, с 17 по 19 августа ,в Томске изменится схема движения по пр.Фрунзе, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул.Гагарина до пр.Ленина. Здесь специалисты АО «Томск РТС» запланировали работу по замене изношенного участка тепловой сети и восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2н. Предполагается, что работы будут проходить с 21.00 17 августа до 24.00 19 августа.

В связи с этим будет изменена схема движения общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов № 2 и 6 будут следовать по укороченной схеме: мкр. Черемошники - пл. Ленина, мкр. Радужный - пл. Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 5, 16, 25 и 131 в направлении от пл. Ленина к пр. Фрунзе будут ездить по следующему пути: пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр. Фрунзе и далее по маршруту.

Автобусы по маршрутам №№ 8/9 проследуют по укороченной схеме: пр. Ленина – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр. Фрунзе.

Маршрутки №№ 36, 37 и 53 в направлении от пр. Фрунзе к ул. Нахимова поедут так: пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Новособорная – пр. Ленина и далее по маршруту. От ул. Нахимова к пр. Фрунзе автобусы маршрутов №№ 36, 37 и 53 проследуют по схему: пр. Ленина – пр. Кирова – ул. Белинского – пр. Фрунзе.

В направлении от пр. Фрунзе к пл. Ленина автобусы маршрутов №№ 5, 16, 52 и 131 будут следовать по схеме: пр. Фрунзе – ул. Крылова – пер. Батенькова – пер. Пионерский – ул. Набережная реки Ушайки – пл. Ленина и далее по маршруту.

Томичей просят заранее планировать маршруты своего движения.

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