В Томске при столкновении двух грузовиков погиб пешеход

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 16 августа, в Томске в районе ул.Смирнова произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.45. По предварительным данным, 30-летний водитель КамАЗа въехал в остановившийся у регулируемого пешеходного перехода Isuzu Elf. После столкновения второй автомобиль продолжил движение и сбил мужчину-пешехода, который переходил на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 56-летний пешеход погиб на месте.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

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