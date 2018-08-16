Власти нашли нарушения у предприятия, которое может быть причастно к появлению неприятного запаха в Томске

16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Сибирская аграрная группа

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области выявил нарушения в рамках внеплановой проверки ООО «Промпереработка», которое занималось очисткой птичников и свинарников АО «Сибирская аграрная группа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облдепартамента.

Власти проверяли документацию ООО, брали пробы воздуха и отходов пруда накопителя жидкой фракции свиного навоза.

«В результате проведенной проверки специалисты департамента выявили нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации и Томской области в области охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами производства и потребления», — говорится в пресс-релизе.

По выявленным фактам нарушений требований природоохранного законодательства в отношении «Промпереработки» департамент обещает принять процессуальные меры.

Как сообщалось, в середине июля следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по фактам незаконного предпринимательства и загрязнения почвы со стороны ООО «Промпереработка».

По мнению следствия, в 2016–2018 годы руководители тюменского ООО «Промпереработка» незаконно — без получения лицензии — организовали сбор, транспортировку и утилизацию отходов производства АО «Сибирская аграрная группа», заработав около 36 млн рублей.

Кроме того, компания, очищающая птичники и свинарники АО «Сибирская аграрная группа», в 2017–2018 годах незаконно складировала свежий куриный помет и свиной навоз, относящиеся к категории отходов 3-го класса опасности и содержащие биологически опасные вещества, на общей площади 11,6 га.

Нынешним летом на фоне жаркой погоды в Томске вновь чувствовался сильный неприятный запах. Россельхознадзор выявил два источника зловония. Первым стало поле площадью 12 га, на котором «Промпереработка» складирует отходы птицефабрики «Томская» и свинокомплекса «Томский» (принадлежит АО «Сибирская аграрная группа», САГ).

Вторым источником оказались строящиеся пруды под свиной навоз, один из которых уже заполняется отходами свинокомплекса «Томский».

ООО «Промпереработка» зарегистрировано в 2015 году в селе Нижняя Тавда Тюменской области, где находится один из свинокомплексов Сибирской аграрной группы. Учредителем «Промпереработки» является АО «Финансово-промышленная группа «Тезаурум», также аффилированное с Сибирской агрогруппой.

АО «Сибирская аграрная группа» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, который включает пять свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, два мясоперерабатывающих завода в Томской и Кемеровской областях, птицефабрику в Томской области.

Директор САГ по работе в регионах Западной Сибири Руслан Гурьев сообщал журналистам, что у компании нет заключения экспертизы об опасности размещении в полях сельхозназначения твердой фракции свиного навоза, поэтому она не может комментировать эту информацию.

«Мы можем только утверждать, что твердая фракция навоза не может являться источником неприятного запаха в Томске», — подчеркнул Руслан Гурьев.

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