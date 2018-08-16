Комитет томской облдумы поддержал поправки в «закон о тишине»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности одобрили для принятия во втором чтении поправки в несколько статей Кодекса Томской области об административных правонарушениях (КТОАП). Они предусматривают увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя граждан и самовольную расклейку объявлений.

Как отмечается на сайте регионального парламента, в новой редакции штрафы за нарушение тишины и покоя граждан (в том числе за громкую музыку и проведение шумных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах по вечерам, в выходные и праздники) увеличены для граждан на сумму от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Такое же правонарушение, совершенное повторно, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Нарушение правил благоустройства территорий (в том числе расклейка объявлений, нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения) предусматривает штраф для граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В ходе обсуждения законопроекта на 20 собрании думы в июне этого года сразу несколько депутатов выступили резко против ужесточения санкций за торговлю с рук в неустановленных местах. По мнению парламентариев такие штрафы скажутся, в первую очередь, на бабушках, торгующих овощами со своих огородов:

«Штрафы за торговлю с рук в неустановленных местах увеличены не будут. Депутаты также просили разработчиков поправок – коллег из городской думы Томска – составить и опубликовать перечень разрешенных мест для уличной мелкорозничной торговли. Где люди могут ознакомиться с этим перечнем? Прошу разработчиков, чтобы к рассмотрению вопроса на собрании думы во втором чтении эта информация в наглядном виде депутатам была представлена. А лучше разместить её на сайтах районных администраций и опубликовать в газетах»– отметил председатель комитета Виталий Оглезнев.

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