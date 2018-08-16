В воскресенье томские маршрутки будут работать дольше

16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 18 августа, автобусные маршруты №№ 37, 4, 16 и 20 продлят свою работу из-за фестиваля «Томский перекресток», сообщает пресс-служба мэрии.

С 9.00 18 августа до 1.00 ночи 19 августа движение автобусов по маршруту № 37 будет организовано от зоны отдыха «Семейкин остров» до остановки «Лагерный сад», минуя остановки общественного транспорта.

С 23.00 18 августа до 2.00 19 августа автобусы маршрута № 4 будут следовать от Речного вокзала до площади Южная, автобусы маршрута № 16 — от Речного вокзала до мкр. Радужный, маршрута № 20 — от пер. 1905 года до Дома творчества «Авангард».

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