Томичка заняла 80 место в рейтинге «100 женщин, которые изменили мир»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Wikimedia Commons

Томичка Мария Леонтьевна Бочкарёва, создатель первого в истории русской армии женского батальона, вошла в рейтинг «100 женщин, которые изменили мир», составленного BBC History Magazine.

BBC History Magazine попросили своих читателей распределить 100 женщин, отобранных экспертами, по степени значимости их вклада в историю человечества. Список возглавила Мария Кюри, Дева Мария заняла 9 место, Мать Тереза — 20 место, Клеопатра — 24 место.

В список также попали 3 русские женщины: Екатерина Великая (22 место), Анна Ахматова (52 место) и томичка Мария Бочкарёва (80 место).

«Мария была одной из, предположительно, тысячи женщин, кто присоединился к русской армии во время Первой Мировой войны… Бочкарёва была командиром полностью женского батальона во времена, когда ни одна другая страна не принимала женщин на службу…» — пишет BBC History Magazine.

В 1914 году Марию отказались записывать в 24-ый резервный батальон, тогда Марии пришлось лично отправить телеграмму царю Николаю II, от которого последовал положительный ответ. Поначалу женщина в погонах не воспринималась сослуживцами всерьёз, однако храбрость в бою принесла ей всеобщее уважение. Мария получила четыре ранения, Георгиевский крест всех четырех степеней, 2 серебряные и одну золотую медаль «За усердие» и дослужилась до звания старшего унтер-офицера.

После Октябрьской революции Марию Бочкарёву арестовали. Под видом сестры милосердия она проехала всю страну до Владивостока, откуда отправилась в агитационную поездку в поддержку Белой армии. Во время поездки она была удостоена аудиенции с президентом США Вудро Вильсоном в Белом Доме, а во время визита в Лондон — с королем Георгом V.

По приезде в Россию, Бочкареву снова арестовали. 16 мая 1920 года в Красноярске её расстреляли «как непримиримого и злейшего врага рабоче-крестьянской республики».

В 1992 году Мария Бочкарёва была реабилитирована в соответствии с Законом РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».

Мемуары Марии Бочкаревой в 1919 году издали в США, ее образ нарисовал Валентин Пикуль в романе «Из тупика» (книга вторая), а в XXI веке ее судьба стала сюжетом для фильма и пьесы.

Почитать о других выдающихся женщинах Томска можно в нашем материале.

Тэги/темы: