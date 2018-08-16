«Томскавтотранс» закупит не менее 30 автобусов, власти рассматривают возможность субсидирования

16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Крупнейший региональный перевозчик АО «Томскавтотранс», переживший в начале лета смену менеджмента, для организации стабильных перевозок пассажиров закупит не менее 30 автобусов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Томской области Игоря Шатурного.

«Перевозочная деятельность — в стадии проработки. Готовятся документы, чтобы приобрести в автотранс как минимум еще 30 автобусов. В рамках программы выхода из кризиса мы подготовили законопроект, чтобы субсидировать предприятие на 33 млн рублей. Надеюсь, что на ближайшем заседании думы депутаты нас поддержат, что позволит расчистить просроченные долги и в дальнейшем обратиться в банк», — сказал Игорь Шатурный.

По его словам, покупка автобусов запланирована на октябрь–ноябрь, переговоры ведутся с различными поставщиками автобусов. При этом И.Шатурный подчеркнул, что власти «постараются, чтобы это были не ПАЗики».

Основной упор в получении прибыли для предприятия власти делают на вывод автовокзала на безубыточную работу. Предполагается, что текущий финансовый год автовокзал закончит с прибылью в 2 млн рублей.

«Все перевозчики будут работать через автовокзал. Ситуация за два года (работы предыдущей команды менеджеров — прим.ред.) изменилась, но мы ведем переговоры, и я надеюсь, что перевозчики нас услышали. Из 52 перевозчиков 21 „ушел в сторону“, но мы понимаем их — не в полном объеме были расчеты. Долг перед перевозчиками — в пределах 70 млн рублей», — пояснил заместитель губернатора, отметив, что власти намерены подписать новые договоры в ближайшие месяцы.

Также на прибыльность «Томскавтотранса» будет работать база, которую предприятие будет сдавать в аренду активнее, чем это происходит сейчас: за два месяца работы нового менеджмента законтрактованность по аренде удалось увеличить с 60% до 70%.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» о передаче ему функций управляющей компании автотранса. «Регион-Транс» намеревался в течение семи лет вложить в развитие междугородних автобусных перевозок в регионе 1 млрд рублей, обновив автобусный парк автотранса. Однако в июне 2018 года власти расторгли контракт с компанией, назначив нового гендиректора — Сергея Световца, который ранее, в частности, возглавлял МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

За два года работы «Регион-Транс» взял два кредита на «Томскавтотранс» по 30 млн рублей каждый, а руководитель компании-инвестора стал фигурантом уголовного дела о сдаче автобусов в аренду по завышенной цене. К лету 2018 года у «Томскавтотранса» в собственности осталось лишь два автобуса, еще пять — в аренде. Штат работников составлял 198 человек, по факту работало 140-150.

Власти намеревались разработать новый бизнес-план работы «Томскавтотранса» с новым руководителем, которому предстоит развивать перевозки, упорядочить финансово-хозяйственную деятельность автовокзала, довести до прибыльности работу базы на востоке Томска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2017 году составила 121 млн рублей (рост на четверть относительно 2016 года), чистый убыток — 79 млн рублей (рост в 5 раз). 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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