Представители «Томскнефти» выступили на корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills

16 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Представители «Томскнефти» впервые приняли участие в корпоративном чемпионате, который компания «Роснефть» проводит по универсальным стандартам WorldSkills.

WorldSkills — это международное движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования. Конкурсы профессионального мастерства, проводимые по его стандартам, призваны объединить и гармонизировать лучшие мировые практики. 45 регионов России уже вступили в это движение, и для компании «Роснефть» организация корпоративных чемпионатов по стандартам WorldSkills стала новым, но быстро набирающим силу направлением кадровой политики.

— Нынешний, третий по счёту, корпоративный чемпионат по компетенции «Лабораторный химический анализ» состоялся в конце июля на базе «Новокуйбышевского НПЗ», — рассказывает ведущий инженер отдела по контролю качества АО «Томскнефть» Татьяна Викторовна Полтарецкая. — Для представителей нашего Общества участие в нём стало дебютным. Это, конечно, совершенно новый формат, отличный от традиционного конкурса «Лучший по профессии». Даже сами задания кардинально отличаются. В нынешнем году это были четыре специфические методики, которые на нашем предприятии не используются вообще: определение хрома, калибровка пипетки, определение кислотности яблочного сока и определение никеля. Дополнительным испытанием, добавленным в день, предшествующий чемпионату, стала методика «Определение водорастворимых кислот и щелочей».

Татьяна Викторовна на прошедшем чемпионате тоже представляла «Томскнефть». Правда, не в роли участника, а в качестве эксперта. В эту команду квалифицированных судей вошли 32 специалиста различных дочерних обществ «Роснефти». И хотя состязаться друг с другом экспертам не пришлось, для них участие в конкурсе мирового стандарта тоже стало бесценным опытом.

— Опыт, действительно, уникальный, — отмечает лаборант ХАЛ-1 Елена Сидорова. — Конечно, поначалу многое смущало: новый формат, нестандартные требования, непривычные задания… Хотя, наверное, именно это и стало дополнительным стимулом испытать свои силы, развиваться и раздвигать рамки. Готовилась в свободное время, причём за неимением специфических реактивов иногда тренировалась просто на дистиллированной воде. Но результат того стоил.

Призового места Елена на этот раз не заняла, однако выступила более чем достойно. И для новичка в профессии (в «Томскнефть» она пришла молодым специалистом меньше года назад), и для дебютанта в чемпионате. Особенно если учесть, что состязаться девушке пришлось с более опытными коллегами, представляющими крупные нефтеперерабатывающие предприятия. Впрочем, для целеустремлённого человека любой результат — лишь очередная ступенька к будущим достижениям. Вот и Елена Сидорова сдаваться не собирается, планирует покорить Олимп WorldSkills в следующем году. А сейчас, кстати, готовится к октябрьскому финалу научно-технической конференции компании «Роснефть»: на кустовом этапе НТК она уже стала призёром.



Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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