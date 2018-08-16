Томичей приглашают познакомиться с тайнами и легендами первой улицы города

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Анна Кузнецова

В субботу, 18 августа пройдет пешеходная экскурсия «Тайны и легенды первой улицы», сообщают в Музее истории Томска

Томичам и гостям города предложат прогуляться по улице Бакунина - одной из старейших улиц Томска, расположенной в историческом районе города. Экскурсия начнется у здания Воскресенской церкви и продолжится в сторону Белого озера. Участникам расскажут о мистических легендах, связанных со зданием католического костёла, о мастерских и их владельцах, любовных историях, а также подземных ходах.

Экскурсия не заканчивается на улицах города – позже томичей приглашают на чай в Спасской башне, где они узнают о традициях сибирского чаепития (что такое копорский чай и каков он на вкус – можно узнать там).

Начало экскурсии в 12.00. Сбор группы у Воскресенской церкви (ул. Октябрьский Взвоз, 10).

Цена: 200 рублей. Чаепитие: 100 рублей.

Музей Томска планирует и дальше выходить в город. Так, разрабатывается экскурсия по родникам Томска, которая стартует в августе. Для этого музей взял шефство над Воскресенским родником и занимается его облагораживанием.

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