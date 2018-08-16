В Томске пройдет ярмарка «Медовый спас»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 18 августа, в 10.00 на областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5) развернется ярмарка «Медовый спас», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участниками мероприятия станут более 80 пчеловодов из Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского, Молчановского, Шегарского районов, Томска и Северска, а также предприятия пищевой промышленности и общественного питания.

Помимо гречишного, лугового, липового и цветочного меда, на ярмарке будут представлены продукты пчеловодства, напитки, кондитерские изделия и дикоросы.

В 11.00 пчеловод Павел Пашкеев (Асиновский район) проведет мастер-класс по откачке меда и продемонстрирует, как работает медогонка.

Посетители ярмарки смогут поучаствовать в конкурсе-дегустации «Самый вкусный мед — народное признание». Народное голосование будет проводиться с 10.00 до 12.30. Победители конкурса и активные участники ярмарки получат дипломы, благодарственные письма и памятные подарки.

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