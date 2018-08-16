Томские пожарные вывели из леса грибника и его внука
16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Сегодня, 16 августа, в 12.50 в Главное управление МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что в окрестностях пос. Светлый Октябрьского района Томска при сборе грибов заблудились два человека.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на поиски мужчины и его шестилетнего внука были направлены четверо бойцов пожарно-спасательной части № 6 во главе с начальником караула Олегом Юриным.
С заблудившимися спасатели поддерживали связь по телефону. Примерно в восьми километрах от поселка был обнаружен автомобиль грибников, а в 14.05 в лесу найдены и его владельцы. Помощь врачей не потребовалась.
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