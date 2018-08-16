Бывший директор «Уралкабеля» возглавил «Сибкабель»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

С сегодняшнего дня, 16 августа, на должность директора АО «Сибкабель» назначен Алексей Жужин, ранее в в течение пяти лет успешно руководивший заводом «Уралкабель».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на уральское предприятие он пришел в 2004 году, работал мастером, старшим мастером, начальником цеха, заместителем директора по техническим вопросам. В 2013 году был назначен руководителем завода.

Алексей Жужин имеет два высших образования, а также диплом Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Награжден почетными грамотами Министерства промышленности и науки Свердловской области и Министерства промышленности и торговли РФ.

Среди главных задач в новой должности Алексей Жужин назвал дальнейшее развитие АО «Сибкабель», освоение новых рынков сбыта и расширение ассортимента продукции.

«Для меня важно сохранить традиции, которые сложились на предприятии, и внести что-то новое. На заводе сформирована команда профессионалов, вместе, я уверен, мы сможем все», — отметил Алексей Жужин.

Завод «Сибкабель» входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы «Уральской горно-металлургической компании».

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