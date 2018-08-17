В Томске на месте незаконной свалки на Говорова может появиться зеленая зона

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Накануне мэр Томска Иван Кляйн сегодня побывал на месте рекультивируемой свалки на ул. Говорова и обсудил с главой района возможность дальнейшего использования этой территории, передает пресс-служба горадминистрации.

«Проблема была серьезная. Эта свалка стихийно образовалась лет двадцать назад и периодически тлела, доставляя неприятности жителям Каштака. Приступить к ликвидации свалки я поручил в 2015 году, - напомнил мэр Иван Кляйн. - Сначала был представлен проект, который предполагал полный вывоз скопившегося здесь мусора стоимостью 155 млн рублей. Но мы проконсультировались с экологами и выбрали другой путь. В зимнее время ссыпали сюда снег, чтобы погасить имевшиеся очаги тления. Летом по договоренности со строителями и ресурсоснабжающими компаниями вывозили сюда грунты и уличный смет».

В общей сложности в ходе мероприятий по рекультивации с территории на ул. Говорова было вывезено порядка 3500 кубометров мусора и завезено свыше 30 тысяч кубометров грунтов. В настоящее время вывоз грунта и его планировка продолжается.

После завершения отсыпки город получит территорию площадью более полутора гектаров. По мнению мэра в будущем здесь может разместиться зеленая зона или новый объект бизнеса, поскольку территория находится в промышленной зоне, вдалеке от жилья.

«Мы уделяем большое внимание вопросам ликвидации несанкционированных свалок. Убираем их в ходе субботников, «санитарных пятниц», привлекаем волонтеров экологических организаций, бойцов стройотрядов и активных жителей. В целом с начала года ликвидировано уже 78 из 88 выявленных несанкционированных свалок, в том числе, крупную свалку на въезде в поселке Родионово. Тем самым мы существенно улучшили экологическую составляющую комфортного проживания», - подытожил мэр.

Тэги/темы: