Две томские больницы оборудуют для людей с ограниченными возможностями

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Кнопки вызова персонала, тактильные знаки, индукционные системы, пандусы и поручни будут установлены в Томском фтизиопульмонологическом центре и родильном доме им. Н.А. Семашко.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на обустройство доступной среды в этих двух медучреждениях бюджет потратит 1,2 миллиона рублей.

«С 2015 года дооснащение по программе «Доступная среда» прошло в 14 учреждениях здравоохранения», — отметил замначальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Комплекс мероприятий для каждой больницы индивидуален, но чаще всего включает установку или реконструкцию пандусов, оборудование санитарно-гигиенических узлов, установку кнопки вызова персонала, обустройство стоянки для автотранспорта инвалидов, выкладку тактильных полос.

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