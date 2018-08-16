Томские полицейские задержали продавца «синтетики»

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали 24-летнего уроженца Кемеровской области, подозреваемого с сбыте крупной партии синтетических наркотиков на территории Томской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, молодой человек продавал наркотики через интернет-магазин. При этом соблюдались меры конспирации: запрещенные вещества распространялись бесконтактным способом с помощью тайников. Расчеты осуществлялись криптовалютой.

При себе у молодого человека полицейские обнаружили наркотическое средство в крупном размере. По месту его проживание изъято 232 грамма аналогичного запрещенного вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

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