Организатор прыжков с моста в Томске, в результате которых пострадали два человека, получил условный срок

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Районный суд Томской области признал виновным 22-летнего местного жителя в оказании опасных для жизни услуг и приговорил его к 2 годам и 4 месяцам условного заключения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2017 года мужчина разместил в соцсетях приглашение принять участие в экстремальных прыжках на альпинистской веревке с нового коммунального моста над рекой Томь, гарантируя при этом безопасность.

«Когда к организатору обратились мужчина и женщина, тот неправильно подобрал длину стопорной веревки. При парном прыжке вниз с моста молодые люди после свободного падения с высоты 18,5 м ударились о лед, получив множественные переломы», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), подсудимый полностью признал свою вину.

Тэги/темы: