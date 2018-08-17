Более 60 заключенных томских колоний выйдут на свободу из-за поправок в законе

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В учреждениях УФСИН Томской области пересчитывают сроки содержания подследственных и осужденных 623 осужденным, содержащихся в местах лишения свободы. Суды пересмотрят сроки заключения, из них 63 смогут выйти на свободу согласно Федеральному закону №186—ФЗ «О внесении изменений в статью 72 УК РФ», который вступил в силу 3 июля 2018 года.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФСИН, время содержания в СИЗО засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима и из расчета один день за два дня в колонии-поселении. При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста перерасчет будет два дня за один в колонии. Решение о пересчете сроков примут суды региона. Документы готовят и направляют в суды администрации учреждений УФСИН или сами осужденные. В настоящее время суды приняли решения о зачете времени содержания в СИЗО с повышенным коэффициентом в отношении 16 осужденных, из которых 9 подлежат освобождению.

Изменения не предусматривают распространения данного порядка на осужденных за совершение особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с террористической деятельностью, а также при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений, которым отбывание лишения свободы назначается в тюрьме, исправительных колониях особого и строгого режима, поскольку они представляют наибольшую опасность для общества.

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