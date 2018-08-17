Арестована линия по производству ДСП на «Томлесдреве» — источник

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Ленинский районный суд Томска по материалам следственного управления СКР по региону, томского управления ФСБ и таможни арестовал линию по производству ДСП одного из крупнейших лесопромышленных предприятий региона — ООО «Томлесдрев», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«16 августа суд арестовал оборудование линии по производству ДСП, которое, по мнению следствия, было ввезено на территорию России по подложным документам. Также при ввозе были указаны недостоверные сведения, дающие право на освобождение от уплаты части таможенных платежей», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что по месту жительства основных фигурантов уголовного дела из числа руководства «Томлесдрева» прошли обыски.

На предприятии агентству пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года управление ФСБ по Томской области совместно с Томской таможней выявили на «Томлесдреве» незаконную схему уклонения от уплаты таможенных платежей.

По данным ведомств, один из руководителей предприятия совместно с иными лицами «реализовал схему по уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при импорте промышленного оборудования на свое предприятие», ущерб государству составил 300 млн рублей.

Томская таможня возбудила уголовное дело по пп."а, г» ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). C июля 2018 года дело расследует СКР.

Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» — предприятие Томской области, ведущее комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП). Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2017 год составила 5,353 млрд рублей, чистый убыток — 15 млн рублей.

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