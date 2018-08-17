Томск выполнил федеральную дорожную программу на 90%

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре достигла 90 процентов от годового объема. Дорожно-ремонтные работы охватили почти 12,78 километров томских магистралей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, подрядчики областного центра — ООО «ТСК» и ООО «СМУ-7» — ведут укладку выравнивающего слоя на улицах Шевченко и Татарской.

Компания «Братство», завершив основной объем по асфальтированию дорожного полотна на улице Войкова, работает на примыканиях и съездах. На улице Водяной дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона.

На Большой Подгорной компания «Стрек» занимается верхним слоем, после чего приступит к примыканиям.

«Кузбассдорстрой» завершает укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) на самом масштабном городском объекте приоритетного проекта — проспекте Мира в районе улицы Карла Ильмера. Применение ПБВ дольше сохраняет технические характеристики асфальта. Параллельно на проспекте обустраиваются съезды на пешеходных переходах и асфальтируются заездные карманы. На улице Крылова уложен выравнивающий слой. После того как коммунальщики завершат работы на прилегающих участках, асфальтирование улицы продолжится.

На участке улицы Советской от проспекта Фрунзе до проспекта Кирова дорожники «ТСК» фрезеруют старый асфальт.

«Дорожно-ремонтная кампания близится к завершению. Основной объем уже выполнен, и на многих объектах ведется приемка работ. В этом году Томская область планирует отремонтировать в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» свыше 88 километров, из них более 34-х — в областном центре. Дорожно-ремонтные работы ведутся с применением высокопрочных материалов — ЩМА, а асфальт укладывается в два слоя. Такой подход позволит региону увеличить не только протяженность нормативных автодорог, но и срок службы дорожного полотна», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что качество ремонта является главным критерием реализации программы. Благодаря выстроенной губернатором Сергеем Жвачкиным системе контроля качество ремонта сегодня оценивают девять уровней — от муниципальных и государственных заказчиков до ученых ТГАСУ, активистов ОНФ и народных контролеров. Жители региона могут высказать свое мнение на горячей линии, организованной по поручению губернатора областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.

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