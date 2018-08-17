Неадекватный медведь зашел в томское село и украл теленка
Медведь проник в подворье частного дома в селе Новоселово Томской области и похитил теленка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областной департаменте охотничьего и рыбного хозяйства.
«В четверг крупный медведь зашел в село, убил и утащил за собой в лес теленка. Охотники обследовали лесную территорию около села, но ни медведя, ни теленка не нашли. Скорее всего, хищник прикопал тело, чтобы мясо добычи размягчилось», — сказал представитель департамента.
По его словам, медведь вел себя неадекватно.
«Дело в том, что в лесу, откуда вышел медведь, пасся другой скот, но хищник полностью его проигнорировал и направился в село за добычей — это ненормально», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время решается вопрос об отстреле животного.