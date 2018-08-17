Волонтеры «ТОМск Сойер Феста» остались без оборудования

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Пыпина

В ночь с шестого на седьмое августа из сарая, который находится на придомовой территории здания, восстановлением которого они сейчас занимаются (ул. Войкова 18) были похищены все электрические инструменты. Пропали две «болгарки», электрический фен, дрель, шуруповерт и шлифмашинка; остаточная стоимость инструмента около двадцати тысяч рублей.

«Я, как обычно, ушел вечером, закрыв внутреннюю дверь в сарае на щеколду (наружная дверь запирается на замок). А на следующий день обнаружил пропажу, а так же то, что в двери было видно щель, с помощью которой можно было пробраться внутрь. У соседей в примыкающем сарае также ранее были случаи мелких краж, а в небольшом огородике были вытоптаны посадки, и заметны видимые повреждения. Мы сразу вызвали полицейских, которые все задокументировали», – сообщил координатор проекта Андрей Иванов.

Волонтеры «ТОМск Сойер Феста» занимаются восстановлением деревянных зданий нашего города. В данный момент работы ведутся по адресу ул. Войкова 18, это второй из запланированных объектов на этот год. Это типовая застройка конца 19 века, с кирпичным нижним этажом и верхним деревянным, бывший особняк владельца прядильной фабрики А. Н. Баранчукова. Также по словам руководителя проекта Андрея Иванова, «ТОМск Сойер Фест» планируют полностью восстановить деревянные ворота. Для этого потребуются финансы порядка 300-350 тыс.рублей, из которых основная часть пойдет на приобретение материалов, изготовление и бетонирование металлической основы для замены прогнивших и пришедших в негодность деревянных элементов.

На данный момент никакого отклика от полицейских о происшествии не последовало. Из-за инцидента восстановительные работы были ненадолго прерваны, сейчас часть инструментов уже предоставлена неравнодушными томичами, например дрель и шлифмашинка, но проекту по-прежнему необходимы как инструменты, так и люди.

«В основном волонтеры приходят к нам, через наши группы в социальных сетях, или когда узнают о нас и том, что мы делаем от своих знакомых. На самом деле я специально никого не зазываю и не агитирую, а скорее просто приглашаю всех желающих. Это очень интересно, видеть своими глазами как восстанавливается исторический облик города. У нас даже есть такая идея, привлекать к этому школьников, которые изучают краеведение, что бы они своими глазами видели какой этот труд и как это происходит, желающие могли бы поучаствовать в процессе. Это, несомненно, будет способствовать повышению культурного уровня, профессиональных навыков и любви к своему городу», - отметил Андрей Иванов.

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