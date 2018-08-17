Стартовал приём заявок на чемпионат Томской области по спортивному сбору мусора

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Чемпионат Томской области по спортивному сбору мусора, приуроченный к Году добровольца (волонтера) и Всемирному дню чистоты «Сделаем!» в России, состоится в областном центре на территории Лагерного сада 15 сентября.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, к участию приглашаются команды организаций, учреждений среднего профессионального и высшего образования. По правилам соревнований в течение часа команды по пять человек в каждой будут собирать мусор на скорость.

Мусор, собранный раздельно, оценивается в 50 баллов за каждый килограмм, несортированные отходы — по 20 баллов. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. Собранные отходы постоянный партнер чемпионата — компания «АБФ Логистик» — вывозит для отправки на дальнейшую переработку.

В составе судейской коллегии чемпионата будут работать сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», геолого-географического факультета НИ ТГУ. Возглавит судейскую коллегию Игорь Романцов — начальник штаба по делам ГО и ЧС НИ ТПУ, руководитель студенческого корпуса спасателей Томского политехнического университета.

Организаторы мероприятия — департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода» — приглашают всех желающих стать волонтерами чемпионата (сопровождать команды, следить за соблюдением регламента и правил соревнования, выступая в качестве судей-контролеров).

Для участия в чемпионате необходимо до 7 сентября включительно подать заявку по форме, указанной в положении, на адрес электронной почты: cobol@green.tsu.ru.

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