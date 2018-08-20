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Власти Томска требуют ускорить озеленение бульвара на пр.Кирова

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Мэр Томска потребовал ускорить озеленение взрослыми саженцами крупномерных деревьев на бульваре по пр. Кирова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, зеленая зона от ул. Кузнецова до ул. Белинского традиционно будет дополнена посадками ели сибирской и рябины. По просьбе томичей, которым дорога память о тополях, по пр. Кирова, высадят саженцы этих деревьев. Сегодня специалисты департамента дорожной деятельности занимаются поиском в питомниках Сибири подходящего материала для высадки.

Подрядчик уже завершил весь комплекс демонтажных работ: убрал с пр.Кирова на участке от пр. Ленина до ул. Киевская 64 световые опоры, 85 скамеек, 67 урн, 19 металлических стендов, 6 флагштоков, почти 900 м пешеходных ограждений. И все плиточное покрытие тротуаров.

Сегодня бригады проводят земляные работы – планирует газоны, отсыпает грунт, а также устанавливает парковые фонари, укладывает тротуарную плитку. Работы с освещением на стадии завершения.

На тех участках, где это возможно, уже озеленяют территорию будущего бульвара. В мае 100 саженцев венгерской сирени были оформлены в «живую» изгородь от ул. Кузнецова до ул. Белинского. Это шестилетние саженцы, выращенные в тепличном комплексе пос. Трубочево. В августе высадили более 50 саженцев липы и рябины. Исторически сложилось, что четыре из шести участков бульвара оформлены из ели и рябины. В этом году также соблюдено это правило при выборе саженцев.

Всего контракт предусматривает посадку почти 420 саженцев ели сибирской, рябины, липы и 7 тыс. саженцев сирени. Мэр Иван Кляйн подчеркнул, что никакие трудности подрядчика, связанные с поставкой материала и другими моментами, не должны помешать ему выполнить главное требование – завершить работы на объекте до 1 сентября.

«Мы видим, как активно здесь идут работы и по озеленению, и по укладке плитки. На этом проекте мы постарались учесть все пожелания томичей и научного сообщества. Надеюсь, что бульвар станет еще одним излюбленным местом отдыха для жителей Томска», - сказал мэр Томска Иван Кляйн.

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