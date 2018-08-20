«Томь» обыграла «Армавир»

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 18 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 7-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала ФК «Армавир», сообщается на сайте томского клуба.

Первый гол во встрече записал на свой счет Александр Клещенко. Уже на 4-й минуте он поразил ворота гостей. Позже, на 60-й минуте, хозяева поля увеличили разрыв. Ислам Тлупов отправил мяч в ворота «Армавира» после подачи с правого фланга. Окончательный счет установил Илья Кухарчук. На 80-й минуте он прошёл по левому флангу и отправил мяч в дальнюю «девятку».

В результате матч закончился со счетом 3:0. Следующий матч томская команда проведет 22 августа в Барнауле, где встретится с ФК «Динамо-Барнаул».

Тэги/темы: