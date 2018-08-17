Иномарка столкнулась с мотовозом в Томской области (ФОТО)
20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В пятницу, 17 августа, в Томской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.15 на 6 километре трассы Асино-Нижние Соколы. Здесь Chevrolet Cruze под управлением 28-летнего мужчины выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где иномарка столкнулась с мотовозом МПТ-4-1025.
В результате происшествия водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: 70.мвд.рф
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