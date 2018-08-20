В Томске впервые пройдет Фестиваль уличного кино

20 августа 2018 / Томский Обзор

Осень в Томске начнётся с посиделок на траве и просмотра короткометражных фильмов в большой компании. Первого сентября в Томске пройдет первый Фестиваль уличного кино.

Конкурсная программа состоит из 9 короткометражек, снятых молодыми талантливыми режиссерами из разных регионов России. Фильмы — лауреаты крупных российских фестивалей 2017–2018 года — сообщает соорганизатор фестиваля Евгений Жуков.

Вне конкурсной программы покажут две короткометражки томских авторов — фильм продюсерской команды CAST production, комедийная мелодрама «Купон на измену» с Денисом Шведовым в главной роли и документальная лирическая комедия «Американская мечта», снятая Андреем Ананиным.

Евгений подчеркивает, что программа кинопоказа придется по вкусу широкому кругу зрителей.

Пару лет назад он познакомился в Москве с создателями фестиваля — семейной парой из Владивостока. Так родилась идея устроить показ в Томске.

Фестиваль организуют продюсерская команда CAST production и Дом культуры «Томский перекресток». В этом году во всём мире пройдёт юбилейный 5-й показ кинофестиваля. В Томске уже проводились кинопоказы под открытым небом, но показ в рамках Всемирного фестиваля уличного кино впервые — комментирует Евгений.

За 4 года существования проект установил мировой рекорд, проехав более 40 тысяч километров и собрав свыше миллиона зрителей. В этом году в России фестиваль проходит в 2000 городах, включая Томск.

Перед показом зрителей разогреет концертная программа от Дома культуры «Томский перекрёсток», выступление начнётся в 20:00. После концерта начнётся показ фильмов, который продлится до 23:30.

Организаторы рекомендуем взять с собой теплую одежду, плед и фонарик — он понадобится для голосования за лучший фильм. Специальный прибор замерит уровень света и определит наиболее яркую картину. Победитель будет назван в сентябре после итогового подсчета голосов со всех городов-участников фестиваля.

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