Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Томском районе

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 18 августа, на трассе Томск — Колпашево столкнулись ВАЗ-21140 и Hyundai Starex, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.30 на 51 километре трассы. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

В результате происшествия 28-летняя женщина-пассажир ВАЗа погибла. Водитель этого автомобиля, а также 62-летняя женщина-пассажир и полуторагодовалая девочка доставлены в больницу. Ребенок находился в детском автокресле. Травмированы также водитель и 36-летняя женщина – пассажир иномарки.

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