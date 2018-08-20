Вышел выпуск «IT-Провинции», посвященный работе в «Силиконовой долине»

20 августа 2018 / Томский Обзор

На минувшей неделе вышел новый выпуск блога «IT-Провинция». На этот раз он посвящен деятельности IT-компаний в «Силиконовой долине».

Разработчик из компании SibEDGE Павел Денисов делится своими наблюдениями об IT-компаниях в «Силиконовой долине». Рассказ о HR-политике компаний, бесплатных завтраках и обедах, о том как устроиться туда на работу и размышления о том. есть ли в этом смысл.

Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.

Тэги/темы: