Сторонника «Исламского государства» задержали в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области выявили и пресекли финансирование терроризма со стороны гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что мужчина переводил деньги членам международной террористической организации „Исламское государство“, деятельность которой решением суда запрещена на территории России», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подозреваемый осознавал, что перечисленные деньги будут использовать для терактов, в том числе на территории России.

Сторонника терроризма задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В настоящее время ФСБ устанавливаем связи задержанного в экстремистских и террористических структурах.

Тэги/темы: