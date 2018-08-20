В Томске на нижней террасе Лагерного сада высадят спирею

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске на нижней террасе Лагерного сада после окончания благоустройства планируют высадить 549 декоративных саженцев спиреи.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за месяц подрядчик выполнил более 60% от общего объема работ – демонтировал прежний амфитеатр, 87 кв. м тротуаров и почти 3 тыс. куб. м элементов железобетонной лестницы.

Согласно проекту, здесь появятся площадка для проведения концертов и других массовых мероприятий. Проект включает в себя переоборудование расположенных у сцены трибун на 3000 зрителей, террасирование склона, восстановление газонов и покрытий, обустройство площадки с большим экраном для визуализации мероприятий. Томичи уже смогли оценить экран в работе во время трансляции матчей Чемпионата мира по футболу.

Лагерный сад стал абсолютным лидером рейтингового голосования горожан в марте 2018 года. За преображения этого общественного пространства свои голоса отдали почти 20 тыс. томичей.

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