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В Томске будут производить оборудование для тренажерных залов

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В промышленный парк «Томск» заходят два новых резидента — «ГеоТехноНовации» и «Спорткомплект».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ООО «Спорткомплект» на площадке «Березовая» запустит завод по производству спортивного оборудования для спортивных и тренажерных залов. В проект планируется вложить 88,5 млн рублей инвестиций.

ООО «ГеоТехноНовации» на площадке «Северная» планирует развернуть производство простых эфиров полисахаридов для нужд нефтедобывающей промышленности и других секторов экономики. Проект предусматривает выпуск высококачественных марок эфиров целлюлозы и решает задачу импортозамещения реагентов для буровых растворов. Объем инвестиций составит 250 млн рублей, планируется создание 50 рабочих мест.

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