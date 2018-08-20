В Томске из-за «Праздника топора» изменится схема движения автотранспорта

20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В дни фестиваля «Праздник топора» в Томске изменится схема движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Временная схема движения автотранспорта будет действовать с 24 по 26 августа 2018 года с 9.00 до 21.00. Ограничение введут на участке с 18-го по 22-й километр автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево, включая подъезд к селу Зоркальцево, а также выезд из села Зоркальцево к деревне Березкино.

Движение автотранспорта через село Зоркальцево будет односторонним от транспортного кольца в сторону улицы Мира до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по улице Солнечной до Шегарского тракта. Двустороннее движение транспорта сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

На территории «Праздника топора» будут организованы две автостоянки — у въезда со стороны Шегарского тракта в парк «Околица» и у подъезда к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца.

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