Томич зарезал двоих и еще двоих ранил

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на нескольких человек, двое из которых скончались, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в ночь на 19 августа возле одного из многоквартирных жилых домов Ленинского района Томска произошла ссора между группой людей и проходившим мимо мужчиной. В результате последний ранил ножом троих мужчин и женщину.

От полученных повреждений один из пострадавших скончался на месте, женщина и двое мужчин были доставлены в медучреждение. Здесь пострадавшая скончалась спустя непродолжительное время. Один мужчина находится на стационарном лечении в больнице, второй выписан.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ пункт «а», часть 2 (убийство двух и более лиц).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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