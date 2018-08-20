Томичей приглашают на благотворительный «Мохнатый кросс»

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Осенью в Томске состоится благотворительный забег «Мохнатый кросс» в котором может принять участие любой желающий, а все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.

Шестой благотворительный забег пройдет в Томске 9 сентября. Для того чтобы принять участие в забеге, необходимо пройти регистрацию участника, выбрать трассу и внести благотворительный взнос в размере пятьсот и более рублей. Спортивное мероприятие состоится на территории Буревестника, более подробную информацию, а так же карту как добраться к месту «старта» можно получить группе мероприятия во «ВКонтакте».

Участнику забега предлагается на выбор 3 трассы: «зелёная» - 1 километр, без особых кочек; «жёлтая» - 3 километра, с кочками, горками, спусками и подъемами; и самая большая «красная» - 5 километров, для подготовленных спортсменов. На каждой трассе будут стоять волонтеры, которые будут указывать дорогу.

Регистрация участников и выдача номеров начнется в 10:00, в 10:40 пройдет разминка перед стартом. Начало забега состоится в 11:00. На финише всех участников ожидает фотосессия и чаепитие. Фотографии и видео мероприятия можно будет увидеть в группе события.

Напомним, что это шестой благотворительный забег который проводит «Содружество». Последний кросс прошел в мае этого года. Участие в нем приняли 45 человек, с которыми было 23 собаки, некоторые бежали без животных. Благодаря мероприятию удалось собрать 19,3 тысячи рублей.

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