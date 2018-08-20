В Томске предотвратили ввоз 150 тонн «санкционных» яблок в РФ

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Pixabay.com/

Томская транспортная прокуратура уличила местную компанию во ввозе восточно-европейских яблок под видом турецких, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Установлено, что ООО „Урман“ на территорию Российской Федерации в целях дальнейшего выпуска в свободное обращение ввезено около 150 тонн яблок сортов гренни смит и фуджи, которые, согласно товаросопроводительным документам и транзитным декларациям, произведены в Турции», — говорится в сообщении.

Однако по результатам экспертизы выяснилось, что регионом происхождения яблок является Восточная Европа (Польша, Словакия, Чехия, Румыния), соответственно указанный товар является «санкционным».

Кроме того, были выявлены нарушения требований федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технических регламентов Таможенного союза в части маркирования транспортной упаковки яблок, что не позволяло, в частности, обеспечить право потребителей на ее качество и безопасность.

По результатам проверки по постановлениям Томской транспортной прокуратуры ООО «Урман» и его руководитель оштрафованы на 275 тыс. рублей, «санкционная» продукция изъята и уничтожена, говорится в сообщении.

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