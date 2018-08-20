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Томичей ожидают грозы и ливни

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В ближайшие дни, 21 и 22 августа, в Томске и области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами дожди, при грозах сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.

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