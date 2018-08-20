Кемеровский перевозчик открыл автобусный рейс из Кемерова в аэропорт Томска
20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Ежедневный автобусный рейс из Кемерова в томский аэропорт Богашево начал курсировать в понедельник, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на томский автовокзал.
«С сегодняшнего дня запущен рейс из Кемерова в аэропорт Богашево без заезда в Юргу, цена обычная — 480 рублей. Автобус выезжает с кемеровского автовокзала в 00:40 по местному времени и прибывает в Богашево в 05:00», — сказал собеседник агентства.
По его словам, далее автобус следует к томскому автовокзалу, а оттуда в 06:30 — обратно в Кемерово.
Перевозкой занимается кемеровский ИП Шарков на 20-местных автобусах Iveco и «Луидор».
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