В Томске продается немецкий ресторан

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Avito.ru

В Томске выставлен на продажу немецкий ресторан, расположенный неподалеку от Дворца зрелищ и спорта, говорится в соответствующем объявлении на Avito.

Заведение существует уже три года и находится в собственности. Ресторан состоит из двух залов и рассчитан на 250 человек. Заведение располагается на 586 квадратных метров с 3 входами, официальная парковка и возможность сделать летнюю веранду.

Продавцы утверждают, что все необходимые документы в порядке. У заведения есть свой веб-сайт, страницы в социальных сетях и штат в 20 сотрудников.

Стоимость бизнеса – 82 млн.рублей.

Редакции стало известно, что продающийся ресторан - Kaiserhof, расположенный по ул.Красноармейской, 122.

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