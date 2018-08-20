Депутаты томской облдумы поддержали упрощение получения льгот резидентами промарков

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по экономической политике областной Думы одобрили пакет законодательных изменений, которые упрощают порядок получения налоговых льгот резидентами промышленных парков, тем самым уравнивая их в правах с резидентами особой экономической зоны, сообщается на сайте парламента.

«В целом пакет изменений направлен на снятие административных барьеров для претендентов на статус резидента промышленного парка, при получении ими государственной поддержки в виде дополнительных налоговых льгот. Ко второму чтению законопроекта устранены все замечания, внесены редакционные правки и исключены положения, противоречащие соглашению с министерством финансов», – отметил, представляя законопроект, заместитель губернатора Юрий Гурдин.

Депутаты комитета поддержали поправки в областной закон о земельных отношениях. Изменения затрагивают исполнение полномочий администрацией Томской области в вопросе перевода земельных участков из одной категории в другую. Паруйр Яврумян напомнил, что вместе с данным законопроектом обсуждался вопрос о порядке пересмотра кадастровой стоимости земельных участков, связанный с неоправданно высокой стоимостью многих участков на территории области. По словам Яврумяна, эта проблема касается всей Томской области, но вариантов решения департамент по управлению государственной собственностью пока не предложил.

Комитет заслушал информацию об итогах заседания постоянной комиссии по промышленности и предпринимательству по вопросу «Особая экономическая зона и ее перспективы» и поддержал решение комиссии. Депутаты положительно оценили системную работу Администрации области и руководства ОЭЗ ТВТ «Томск» по развитию особой экономической зоны, привлечению финансирования для завершения строительства Выставочного и Инжинирингового центров на Южной площадке ТВЗ. Областные парламентарии рекомендовали областной исполнительной власти проработать вопрос увеличения размера субсидий, предоставляемых субъектам инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционных проектов, и предложить формы государственной поддержки для проектов в сфере информационных и коммуникационных технологий. Администрации города Томска рекомендовано ускорить работу по принятию в собственность муниципального образования объектов дорожной инфраструктуры, расположенных на территории Южной площадки ТВЗ.

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