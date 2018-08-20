Более 5300 человек стали студентами томских вузов

20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Для обучения по очной форме бакалавриата и специалитета на бюджетные места зачислено 1835 жителей Томской области, 2 213 жителей других регионов и 1327 граждан государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По сравнению с прошлым годом в вузы поступило почти на 1,5 % больше студентов из регионов РФ и, соответственно, немного уменьшилось количество жителей Томской области, при этом количество прибывших иностранцев осталось на уровне 2017 года (+0,3 %).

В ТГУ поступило примерно равное количество жителей Томской области, иногородних и иностранных студентов. В ТПУ, ТУСУРе, СибГМУ и ТГАСУ приезжие студенты составляют большую часть. В ТПУ около 80 % студентов — не томичи. В ТУСУРе, СибГМУ, ТГАСУ процент приезжих составляет от 60 до 70. Приемная кампания продлится до конца августа.

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