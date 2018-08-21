В конце августа леса Томской области обработают от шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

С 30 августа 2018 года начинается летне-осенний этап мероприятий по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда, сообщается на сайте департамента лесного хозяйства.

Обработка планируется на территории Асиновского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Улу-Юльского, Шегарского лесничеств. Насаждения будут обрабатываться авиационным способом с использованием химического инсектицидного препарата «Клонрин, КЭ». Общая площадь обработки составит 65,7 тыс.га.

На лесные участки, обрабатываемые инсектицидами, будет ограничен доступ граждан и въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ. Эта мера начнет действовать за два дня до начала обработки лесов и продолжится в период проведения работ.

По всем интересующим вопросам, связанным с распространением очагов вредителя в лесах и мероприятиями борьбы с ним, граждане могут обратиться на «горячую линию» регионального департамента лесного хозяйства по телефону: 8-800-100-94-00.

«Клонрин, КЭ» - системный, контактно-кишечный инсектицид. Действующие вещества: клотианидин; зета-циперметрин. Препарат эффективен для борьбы с гусеницами старших возрастов, обладает быстрым действием на насекомых и длительным периодом защиты культур. Помимо сибирского шелкопряда подавляет других лесных вредителей: стеблевого мотылька, соснового пилильщика, непарного шелкопряда и др. В период обработки препарат токсичен для пчел.

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