В Томской области выберут лучшего таксиста

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В среду, 22 августа, в Томске пройдет региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России 2018», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 9.30 на автодроме Томского автомобильно-дорожного техникума (ул. Вилюйская, 64/1) начнутся соревнования водителей по скоростному маневрированию на легковом автомобиле и плавности вождения на время. Затем участники пройдут тестирование на знание правил дорожного движения, а также истории Томской области и развития такси в России.

В 14.00 в Томском автомобильно-дорожном техникуме (ул. Суворова, 5) состоится подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей.

Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России 2018» проводится в этом году впервые — по опыту организации подобного профессионального соревнования в Томской области. В томском региональном этапе принимают участие 30 водителей такси. Трое участников, набравшие по результатам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов, получат ценные призы. Победитель представит Томскую область на федеральном этапе конкурса в Сочи 10 октября.

Организаторы регионального этапа конкурса — комитет по лицензированию Томской области и Общественный совет по развитию такси в регионах РФ при содействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, Управления ГИБДД УМВД России по Томской области и общественных организаций такси.

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