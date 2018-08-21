Депутаты томской облдумы одобрили поправки в бюджете

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области одобрили очередной пакет поправок в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Общая сумма доходов областной казны на этот год увеличена еще на 57.6 миллионов рублей, сообщается на сайте парламента.

По доходам предусмотрено увеличение объема безвозмездных поступлений в на 57516.2 тыс. рублей за счет федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. На эту же сумму увеличены расходы, объем дефицита остался без изменений.

Дополнительные поступления из федерального бюджета предлагается распределить следующим образом:

26.5 миллионов – сельхозпредприятиям на приобретение солярки для уборочной кампании;

12.3 миллиона – детским и кукольным театрам на постановку пяти спектаклей и приобретение оборудования в трех театрах;

9.3 миллиона – органам ЗАГС на регистрацию актов гражданского состояния;

3.486 миллиона – на содержание членов Совета Федерации и их помощников, депутатов Государственной Думы и их помощников;

3.2 миллиона – на первичный воинский учет;

2.7 миллиона – на приобретение жилья для ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Кроме этого, как рассказала замначальника областного департамента финансов Луиза Грудинина, за счет внутренних перемещений расходов между госпрограммами планируется дополнительно выделить 13 миллионов рублей на приобретение сельскохозяйственной техники у «Россельмаша». Более 5 миллионов рублей предлагается потрать на газификацию поселка Мирный Томского района и психоневрологического интерната Томского района. Около 33 миллионов рублей областная администрация собирается потратить на решение финансовых проблем «Томскавтотранса».

С учетом вносимых поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 58 031 403.9 тыс. рублей, расходы 62 611 472.4 тыс. рублей, дефицит – 4 580 068.5 тыс. рублей (10 %).

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