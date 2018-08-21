Врио начальника томского МЧС стал Олег Еременко

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Юрьевич Еременко назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Томской области. Приказ об этом подписал Министр МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Олег Юрьевич Еременко родился 10 июня 1970 года в г. Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году – Восточно-Сибирский институт МВД России.

Службу начал в пожарной охране с февраля 1991 года в должности пожарного одной из военизированных пожарных частей г. Барнаула Алтайского края. С 1991 по 2003 год прошел путь от пожарного до заместителя начальника пожарной части.

С апреля 2003 года по октябрь 2011 года занимал руководящие должности в отряде Государственной противопожарной службы по охране г. Барнаула и объектов Управления Государственной противопожарной службы МЧС России Алтайского края, УГОЧС г. Барнаула, Центра управления силами федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Центра управления силами федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю, государственного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю».

В октябре 2011 года назначен начальником ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю».

С августа по декабрь 2015 года Олег Юрьевич возглавлял управление организации пожаротушения и проведения аварийно–спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

С декабря 2015 года по август 2018 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Руководил ликвидацией крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров, среди них: пожар на ТЭЦ-3 г. Барнаула и природный пожар в Михайловском районе Алтайского края в 2010 году, паводок на территории Солонешенского, Советского, Алтайского, Смоленского районов Алтайского края в 2014 году, заторы на автомобильных дорогах Алтайского края в связи с сильными снегопадами, подтопление грунтовыми водами в г. Рубцовске в 2017 году.

Награжден ведомственными знаками отличия, в том числе медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны».

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении взятки с особо крупном размере — на сумму 300 тыс. рублей.

По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

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