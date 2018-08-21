В ряде учреждений Томска в этом году установят пандусы и индукционные системы

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске продолжается масштабная работа по программе «Доступная среда». На сегодняшний день пандусы и кнопки вызова персонала появились в целом ряде учреждений образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас завершены работы по обеспечению доступности во втором корпусе Заозёрной средней школы № 16 (ул. Береговая, 6), оборудованы пандусами 7 учреждений: гимназия № 24, школа № 54, Дом детства и юношества «Факел», детский сад №№ 1, 6, 18, здание психолого-медико-педагогическая комиссии (ул.Киевская, 86), выполнен демонтаж высоких порогов в детском саду № 100, реконструирована входная группа в детском саду № 102, школе № 2, Центре «Юниор».

В школе № 45, в рамках программы, уложено травмобезопасное покрытие на крыльцо и ступени у центрального входа. В 4 учреждения установлены информационные таблички, в том числе, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне в детских садах №№ 6, 27, 96 и Центре «Юниор».

Кроме того, оборудован лифтом для инвалидов футбольный манеж «Восход», установлен подъемник для спуска инвалидов в чашу бассейна, поручни и пандусы с/к «Акватика», имеется световое табло в бассейнах «Аврора» и «Кедр» для слабослышащих граждан.

Установлены пандусы для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Домах культуры «Светлый», «Томский перекресток» и в 11 библиотеках города.

Установлены кнопки вызова ответственных сотрудников на входной группе - во всех муниципальных учреждениях культуры.

Томичи с ограниченными возможностями здоровья смогут беспрепятственно посещать роддом имени Семашко и Томский фтизиопульмонологический центр. До конца года эти учреждения оборудуют пандусами, кнопками вызова персонала, тактильными знаками и индукционными системами.

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